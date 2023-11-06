السيسى: رؤية مصر المستندة إلى أن نهر النيل يجب أن يكون مصدرًا للتعاون والتنمية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه بحث مع نظيره رئيس جنوب السودان، مباحثات تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والري والجهود المشتركة لتعظيم الاستفادة من موارد نهر النيل.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، اليوم الإثنين، رؤية مصر المستندة إلى أن نهر النيل يجب أن يكون مصدرًا للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل، كما استعرضنا التطورات الخاصة بقضية سد النهضة ومسار المفاوضات الجارية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.