الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحرك برلماني لتطهير نهر النيل وجزره بمحيط مركز الصف في الجيزة

النائبة أسماء الجمال
النائبة أسماء الجمال

تقدمت النائبة أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لتطهير نهر النيل وجزره بمحيط مركز الصف محافظة الجيزة.

وقالت الجمال في طلب الإحاطة، إنه في ظل اتجاه الدولة لترشيد الاستخدامات المائية وتوفيرها لأغراض الشرب والزراعة، يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه  أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

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تطهير نهر النيل بامتداد مركز الصف

وطالبت "الجمال" في طلب الإحاطة تطهير نهر النيل بامتداد مركز الصف، حيث يوجد على ضفاف النيل ٣ الخوار، الأول خور قرية الودي، والثاني خور الجزيرة الشقراء، والثالث خور كفر طرخان، مشيرا إلى أن هناك عائقا في تطهير خور الجزيرة الشقراء وخور كفر طرخان اللذين يمتدان لعدة كيلو مترات على ضفاف النيل بسبب التعديات من الصيادين لمنع التطهير وكذلك تطهير البر من الأخصاص وحتى المرازيق والتي تمتد لأكثر من 15 كيلو متر، كذلك تطهير الجزر داخل نهر النيل.

يذكر أن مجلس النواب كان قد عقد جلساته الأسبوع الماضي بإقراره حزمة من التشريعات المهمة، فانتصارًا للأسرة المصرية وحقوق الطفل والأم التي كفلها الدستور وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وبتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والذي سارع نواب المجلس بتقديمه تنفيذًا للالتزام الدستوري، وبما يتواكب مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية، ويساعد الدولة في أداء مهامها الخارجية لما فيه من تعظيم لموقف مصر الدولي تجاه الطفولة والأمومة.

عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بمجلس النواب رئيس مجلس الوزراء نهر النيل مركز الصف محافظة الجيزة المائية مجرى نهر النيل

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