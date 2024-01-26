الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رسومات الأهلي والزمالك تخطف أنظار زوّار معرض الكتاب في يومه الثاني

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهد جناح زحمة كتاب للثقافة والنشر الذي يوجد بقاعة ٢ داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ٥٥، المُقام في أرض المعارض بالتجمع الخامس، إقبالًا كبيرًا في اليوم الثاني للمعرض.

وتزاحم عدد من الزائرين على شراء كراسات الرسم والنوتة الورقية التي تحمل شعار قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، حيث حرص عدد من الأطفال والشباب على اقتنائها.

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وزيرة الثقافة: "جناح فلسطين" موجود فى كل فعالياتنا ليس فقط معرض الكتاب

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توافد كبير للمواطنين في ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

افتتاح معرض الكتاب

وتوافد مئات المواطنين من مختلف الفئات والأعمار على معرض القاهرة الدولي للكتاب، واصطفوا في طابور واحد في انتظار موعد الدخول، وبمجرد فتح الأبواب بدأوا في الدخول تدريجيًا بشكل منظم لتفادي الزحام والتكدس.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتُقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض القاهرة الدولى معرض الكتاب معرض زحام بمعرض الكتاب الزمالك

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