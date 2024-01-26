الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توافد كبير للمواطنين فى ثانى أيام معرض القاهرة الدولى للكتاب

معرض الكتاب 2024
معرض الكتاب 2024

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، بمركز المعارض بالتجمع الخامس، توافدًا كبيرًا للمواطنين في ثاني أيام المعرض.

واصطف كثيرون أمام بوابات دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب، قبل فتحها بساعات.

وحرصت الأسر المصرية خلال اليوم الثاني للمعرض على التوافد إليه من جميع محافظات الجمهورية، وبكثافة عالية، منذُ الساعات الأولى لفتح أبوابه للجمهور.

وشهد المعرض إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، في يومه الأول وبلغ عدد الزوار 207414. 

وأشادت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، بهذا الإقبال المتميز، الذي يجسد مدى إدراك المصريين قيمة المعرفة، والتأثيرات الإيجابية التي تُحدثها الثقافة والفنون في نفوس ووجدان أبنائها، وهو الأمر الذي يمكن البناء عليه لبناء مجتمع متقدم، وأوضحت وزيرة الثقافة أن هذه البداية مبشرة بأن الدورة الحالية للمعرض ستكون استثنائية على صعيد الاهتمام، والزخم الجماهيري، الذي يتناسب مع حجم الخدمات الثقافية والفنية المتميزة والمتنوعة التي يقدمها المعرض.

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