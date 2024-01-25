خلال معرض الكتاب.. كيف تقسّم وقتك لتتمكن من الشراء بشكل سليم؟

لا يعلم الكثير من رواد معرض الكتاب كيفية تقسيم الوقت خلال التواجد داخل معرض القاهرة الدولى، وهو ما يجعل الكثير يحتاج للذهاب الى معرض القاهرة الدولى أكثر من مرة من أجل التجول داخل المعرض بالكامل واستكمال الجولة ومعرفة كافة أركان معرض الكتاب.

كيف تقسم وقتك في معرض الكتاب لتستغل الوقت بشكل سليم؟

عند الذهاب إلى المعرض القاهرة الدولي يجب عليك الحرص على القيام بتقسيم وقتك داخل معرض الكتاب الدولي، وذلك حتى لا تشتت كثيرا خلال التجول في المعرض دون التركيز على أقسام معينة فيجب عليك معرفة كافة الأقسام داخل المعرض من خلال الخرائط التي تقوم موجودة في بداية المعرض لمعرفة أي قسم تريد إذا كنت تريد قسم المتعلق بالتاريخ الثقافة بالعلوم بالطب يمكنك التركيز فقط على القسم الذي تريد شراء الكتب منه، حتى لا يتسبب تجول دون تحديد هدفك في ضيع وقتك داخل معرض الكتاب.

‏كما يجب عليك الحرص على إلقاء نظر على القسم الذي تريد الشراء منه بشكل كامل، من خلال التجول في القسم بالكامل مع تحديد أي مكان ترغب بشراء منه، حتى تتمكن من تكوين وجهة نظر عامة عن النقص ولا تتعرض للتشتت.

استخدام هاتفك المحمول خلال التواجد فى المعرض

‏عليك القيام بتصوير الجزء الذي تريد شراء منه من خلال استخدام هاتفك المحمول فهذا يسهل عليك الرجوع إلى تلك المنطقة مرة أخرى بعد تحديد ما تحتاج منه.

كما يجب عليك الحرص على وجود مفكرة معك داخل المعرض من أجل كتابة كافة التفاصيل التي تدونها داخل المعرض من أجل معرفة التفاصيل الكاملة التي شاهدتها ولا تتشتت كثيرا خلال تواجدك داخل معرض الكتاب.