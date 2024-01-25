الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزيرة الثقافة: "جناح فلسطين" موجود فى كل فعالياتنا ليس فقط معرض الكتاب

جانب من جناح فلسطين
جانب من جناح فلسطين بمعرض الكتاب

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب أكتسب الخبرة العالمية ليحل ثانيًا في التصنيف العالمي بعد معرض فرانكفورت.

وتابعت: من حيث عدد المشاركين، العام الماضي كانوا 54 دولة، وهذا العام وفي ظل هذه الظروف عندنا 70 دولة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

فعاليات معرض الكتاب 2024 

أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن دولة فلسطين حرصت على المشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب رغم استمرار حرب الإبادة التي يخوضها الاحتلال الإسرائيلي.

مشاركة فلسطين بمعرض الكتاب 

وتابعت: "حريصون على وجود جناح دولة فلسطين ليس فقط في معرض الكتاب، ولكن أيضًا في كل المحافل التي تقيمها وزارة الثقافة من ندوات في المجلس الأعلى للثقافة، وعروض فنية فىي دار الأوبرا المصرية أو في المسارح، مهرجان الموسيقى العربية تشارك به فرق فلسطينية، ودائمًا هناك حضور لدولة فلسطين في كل المحافل الفنية والثقافية للوزارة".

وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني الحياة اليوم الحياة معرض الكتاب

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