مديرة إدارة التوعية بـ"حياة كريمة": تنظيم معرض الكتاب "ممتاز"

أشادت مديرة إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة هند جلال، بتنظم معرض القاهرة الدولي للكتاب واصفة إياه بـ"الممتاز" بدءًا من إعداد جناح المؤسسة لاستقبال معدات الترويج الخاصة بانطلاق المعرض.

وقالت جلال، على هامش فعاليات معرض الكتاب في دورته الـ55 المنعقدة في أرض المعارض بالتجمع الخامس، "إن المؤسسة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام الثاني على التوالي؛ بتقديم ورش العمل الشبابية التفاعلية وورش الحكي للاطفال التي تهدف للتوعية في كافة المجالات وعلى رأسها التوعية بالصحة النفسية".

وذكرت أنه من المقرر أن تقوم سفيرة مؤسسة حياة كريمة الدكتورة سماح أبو بكر عزت بزيارة للمعرض للمشاركة في ورش حكي للأطفال؛ في إطار مشاركة مؤسسة حياة كريمة بالتوعية الاطفال خلال فعاليات المعرض.

مؤسسة حياة كريمة فتحت باب التطوع في كافة المحافظات

وأضافت مديرة إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة هند جلال، أن "مؤسسة حياة كريمة فتحت باب التطوع في كافة المحافظات؛ فضلا عن فتح باب الاشتراك في كافة البرامج الشبابية بالمؤسسة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ومعسكرات حياة كريمة".

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، خلال الفترة من 24 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وتأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55، مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن عميد الأثريين المصريين ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي كشخصية معرض الطفل.