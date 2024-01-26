الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نعمة الأمن والأمان موضوع خطبة الجمعة بمعرض الكتاب (فيديو)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

ألقى خطيب وإمام صلاة الجمعة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، خطبة الجمعة والتي كان محورها نعمة الأمن والأمان والتي هى أهم من المأكل والمشرب.

بدأت قبل قليل شعائر صلاة الجمعة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وتزامنًا مع بدء شعائر صلاة الجمعة، توافد العديد من رواد معرض الكتاب على الساحات الخارجية لتأدية صلاة الجمعة، كما تواجد خطيب وإمام لتأدية صلاة الجمعة وإلقاء الخطبة لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقام منذ قليل عدد من شباب المنظمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، الذي يقام بأرض المعارض بالتجمع الخامس في يومه الثاني، بفرش سجاد ونجيل صناعي أمام قاعات 3 و4 استعدادًا لتأدية صلاة الجمعة.

txt

زوار معرض الكتاب يؤدون صلاة الجمعة فى ساحاته (صور)

txt

بالأستيكة والألوان.. الرسومات تدخل السعادة في قلوب أطفال معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هى سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هى يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتشهد مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهى "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزءين.

5a841484-7898-4ef9-a51f-a492d160082e
5a841484-7898-4ef9-a51f-a492d160082e
5f47adbb-2fab-45bb-886f-367cbfe0595d
5f47adbb-2fab-45bb-886f-367cbfe0595d
8b281f4d-1332-40ac-9eff-11272f6dea78
8b281f4d-1332-40ac-9eff-11272f6dea78
9abc9f42-88b8-4fa3-bd4a-4305fc2af550
9abc9f42-88b8-4fa3-bd4a-4305fc2af550
38b8a2a2-fee5-4bf3-adb2-ce03031b542e
38b8a2a2-fee5-4bf3-adb2-ce03031b542e
58d1bbd2-9910-46cd-8d26-1d29ebce0ab7
58d1bbd2-9910-46cd-8d26-1d29ebce0ab7
66a37576-cd01-44b1-806f-a88103531e23
66a37576-cd01-44b1-806f-a88103531e23
87fbfcb8-55ab-4862-8a89-3ba87940e189
87fbfcb8-55ab-4862-8a89-3ba87940e189
222a091f-0e50-4851-8c7b-8d1e75960420
222a091f-0e50-4851-8c7b-8d1e75960420
389fb146-a3e5-40fc-b520-b01e5799cd52
389fb146-a3e5-40fc-b520-b01e5799cd52
646baf83-cd85-4a4b-951e-a3123957a6b2
646baf83-cd85-4a4b-951e-a3123957a6b2
bb14d38b-2335-4898-99b4-fd240d3a05c2
bb14d38b-2335-4898-99b4-fd240d3a05c2
dae6cba9-9195-4d60-828b-cf9d185c95e9
dae6cba9-9195-4d60-828b-cf9d185c95e9
f9954da6-6903-4e5a-a5ec-f29c23a7c0c9
f9954da6-6903-4e5a-a5ec-f29c23a7c0c9
معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب الدولي للكتاب معرض القاهرة دار نشر من مصر

مواد متعلقة

رسومات الأهلى والزمالك تخطف أنظار زوّار معرض الكتاب فى يومه الثانى

نجاح كبير لحملة "أغيثوا غزة" بمعرض القاهرة للكتاب (صور)

زوار معرض الكتاب يلتقطون صورًا تذكارية مع "أم ترتر" (صور)

الشال الفلسطينى أبرز ملامح اليوم الأول من معرض القاهرة للكتاب (صور)

إقبال كبير على جناح "مانجا" السعودي في معرض للكتاب

الأراجوز يخطف أنظار زوار معرض القاهرة للكتاب (فيديو)

زوار معرض الكتاب يلتقطون الصور التذكارية مع مجسم الجندي المصري

أم وابنتها تدعوان المواطنون للمشاركة الانتخابية قبل إغلاق باب التصويت

الأكثر قراءة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

عاجل.. وفاة العامرى فاروق نائب رئيس نادى الأهلى بعد صراع مع المرض

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل.. جلسة كولر تبقى على نجم الأهلى وتغلق الباب أمام رحيله فى يناير

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

صلاة الجمعة من معرض القاهرة الدولى للكتاب (صور)

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

مصر في معرض الكتاب: أهلاً بكم في "أم الدينا"

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة