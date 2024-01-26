نعمة الأمن والأمان موضوع خطبة الجمعة بمعرض الكتاب (فيديو)

ألقى خطيب وإمام صلاة الجمعة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، خطبة الجمعة والتي كان محورها نعمة الأمن والأمان والتي هى أهم من المأكل والمشرب.

بدأت قبل قليل شعائر صلاة الجمعة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وتزامنًا مع بدء شعائر صلاة الجمعة، توافد العديد من رواد معرض الكتاب على الساحات الخارجية لتأدية صلاة الجمعة، كما تواجد خطيب وإمام لتأدية صلاة الجمعة وإلقاء الخطبة لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقام منذ قليل عدد من شباب المنظمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، الذي يقام بأرض المعارض بالتجمع الخامس في يومه الثاني، بفرش سجاد ونجيل صناعي أمام قاعات 3 و4 استعدادًا لتأدية صلاة الجمعة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هى سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هى يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتشهد مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهى "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزءين.

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