الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

عروض السيرك تخطف أنظار رواد معرض الكتاب في يومه الأول (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

خطفت عروض السيرك أنظار رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب المُقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، بدورته الـ55، وذلك منذ الساعات الأولى من فتح أبواب المعرض للجمهور في يومه الأول.

عروض السيرك

وجذب العارضون روّاد المعرض من خلال بعض العروض في الساحة الخارجية، ومن بعدها الصعود على المسرح الذي التف حوله العديد من الزائرين، حيث استطاعت فقرة "البلياتشو" أن تجذب الأطفال والكبار من خلال بعض الحركات الترفيهية، بالإضافة إلى الألعاب النارية والألعاب السحرية والحركات الخفيفة التي جذبت مختلف الفئات بالمعرض.

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افتتاح معرض الكتاب

وشهدت بوابات معرض القاهره الدولي للكتاب، المُقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين في الدقائق الأولى من فتح أبوابه لاستقبال الجمهور في يومه الأول اليوم الخميس، بعد افتتاحه الرسمي أمس الأربعاء.

وتوافد مئات المواطنين من مختلف الفئات والأعمار على معرض القاهرة الدولي للكتاب قبل فتح أبواب المعرض، واصطفوا في طابور واحد في انتظار موعد الدخول، وبمجرد فتح الأبواب بدأوا في الدخول تدريجيًا بشكل منظم لتفادي الزحام والتكدس.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتُقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

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