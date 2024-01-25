الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

التعليم في الصغر.. شعار "أب وابنه" في عطلة عيد الشرطة بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

رسمت إحدى الأسر صورة جمالية داخل أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، المُقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وظهر أب وابنه في منتصف اليوم الأول من معرض القاهرة الدولي للكتاب وهما يجوبان المعرض وكل منهما يحمل على ظهره حقيبة كبيرة ممتلئة بالكتب، وعبر الأب عن سعادته بوجوده ومعه أسرته في أول أيام المعرض، مؤكدًا أنهم استغلوا إجازة عيد الشرطة لقضائها في المعرض والاستفادة بالوقت في القراءة والثقافة.

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افتتاح معرض الكتاب

وشهدت بوابات معرض القاهره الدولي للكتاب، المُقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين في الدقائق الأولى من فتح أبوابه لاستقبال الجمهور في يومه الأول اليوم الخميس، بعد افتتاحه الرسمي أمس الأربعاء.

وتوافد مئات المواطنين من مختلف الفئات والأعمار على معرض القاهرة الدولي للكتاب قبل فتح أبواب المعرض، واصطفوا في طابور واحد في انتظار موعد الدخول، وبمجرد فتح الأبواب بدأوا في الدخول تدريجيًا بشكل منظم لتفادي الزحام والتكدس.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتُقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

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معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب القاهرة معرض للكتاب التجمع الخامس مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية هيئة المصرية العامة للكتاب

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