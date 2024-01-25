قدرات ومرونة استثنائية.. أطفال السيرك يبهرون زوار معرض الكتاب (صور)
استطاعت عروض أطفال السيرك أن تبهر الحاضرين من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، المقامة بمركز مصرللمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وذلك في يومه الأول للجمهور.
وقدمت مجموعة من أطفال السيرك بعض العروض والتي وصفها الحاضرين بأنها قدرات استثنائية ومرونة عالية، خاصة وأنهم استطاعوا أن يقوموا ببعض العروض الخطيرة وتشكيل أجسامهم بمرونة فائقة وهو ما خطف أنظار كافة الحاضرين.
معرض القاهرة الدولي للكتاب
يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 أبوابه للجمهور اليوم الخميس، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.
تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.
وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.