الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

معرض الكتاب يستقبل أبناء المحافظات الحدودية والإسكان البديل ببرامج "قصور الثقافة"

معرض الكتاب 2024
معرض الكتاب 2024

يستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، عددا من الزيارات والجولات الميدانية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للأطفال والشباب من أبناء المحافظات الحدودية "أهل مصر"، والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، ضمن برنامج وزارة الثقافة.

تبدأ الزيارات اعتبارا من غد الجمعة 26 يناير لأطفال حي "أهالينا"، ويوم 28 يناير أطفال حي "المحروسة"، ويوم 30 يناير أطفال حي "الأسمرات"، وفي يوم 31 أطفال حي "الخيالة"، ويوم 2 فبراير أطفال "حدائق أكتوبر"، ويوم 3 فبراير لأطفال "روضة السيدة زينب"، ويختتم يوم 4 فبراير بزيارة أطفال منطقة "معا".

وبالتزامن مع إقامة فعاليات الملتقى الثقافي الرابع عشر لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، بمحافظة القاهرة، تنظم قصور الثقافة زيارة إلى المعرض لشباب الملتقى يوم 29 يناير ضمن جولات الملتقى، وتهدف الزيارات للتعرف على قاعات المعرض المختلفة ودور النشر المتنوعة، والمشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية المقدمة. وتنفذ الزيارات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإداراتها التابعة ثقافة الطفل، وثقافة الشباب والعمال.

وتقدم هيئة قصور الثقافة مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، كما تقدم برنامجا فنيا لرواد المعرض بمسرحي بلازا 1 وبلازا 2 يتضمن عروضا لفرق الفنون الشعبية والموسيقى والكورال، إضافة إلى برنامج مخصص للأطفال يشمل ورش الحكي الشعبي والألعاب الشعبية وورش الإبداعات الفنية وغيرها.

معرض الكتاب 2024

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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تفاصيل الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

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