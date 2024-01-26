مفتي الجمهورية: الحركة العلمية والإفتائية في مصر يقظة (صور)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الشيخ محمد بخيت مفتي مصر الأسبق استطاع بجدارة معالجة قضايا عصره، وتحرك في أرض الواقع بأحكام الشريعة، فهو أستاذ استفاد منه طلاب العلم.

وأوضح مفتي الجمهورية في ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت عنوان" محمد بخيت المطيعى - مفتي مصر الأسبق- وأثره في تجديد الخطاب الديني"، أن الشيخ بخيت أنتج في ست سنوات 2028 فتوى تعد مرجعا وميراث لنا، وظل يفتي إلى أن توفاه الله، ونشرت فتاوى في مواقع ومجلات عدة ظلت نقطة ضوء لنا من بعده.

وأكد مفتي الجمهورية أن الشيخ محمد بخيت، منهجه يندر أن يأتي الزمان بمثله، والتدقيق في فهم الواقع، لافتا أنه ترك ميراث إفتائي كبير، وكان قرين لبعض الشيوخ ومنهم الشيخ محمد عبده.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الحركة العلمية في مصر يقظة، والشيخ محمد بخيت رائد القضايا المعاصرة الدقيقة التي ربما لم يتصدى لها أحد في زمنه، فكان عالم صاحب فكر متطور متجدد.

ولفت إلى أن الشيخ المطيعي، نالته الانتقادات في بعض الفتاوى ولكن في المقابل وجدنا تأييدا كبيرا لفتاوى التي تناولت ما لم يتناوله أحد في عصره.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

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