السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

عروض فنية بركن الطفل في جناح الأزهر بمعرض الكتاب (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهد ركن الطفل بجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55، إقبالًا كثيفًا من قِبَل الأطفال، الذين يتوافدون إلى جناح الأزهر ليرسموا البهجة على وجوههم، ويشاركوا في العروض الفنية، والأنشطة الثقافية والتعليمية وورش العمل؛ وذلك بهدف تنمية المهارات، وتعزيز قيم الولاء والانتماء، ودعم فلسطين، والاهتمام بالبيئة، وتعزيز قدرات الإبداع والابتكار.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وتعرض الورش الفنية بركن الطفل، مجموعة متنوعة من التصميمات الجاذبة، تعلم الأطفال مهارات مثل الرسم، والخياطة، والنحت، والطباعة، وترميم وصيانة الكتب، والرسم على الزجاج، كما يعلم ركن الطفل القرآن الكريم للأطفال بلغة الإشارة، وتقدم وحدة الدعم النفسي إجابات شافية ودعم للأطفال، مما يساهم في تنمية قدراتهم الفكرية والإبداعية والفنية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

ويقدم ركن الطفل بجناح الأزهر الشريف، مجموعة كتب وإصدارات متنوعة لمجلة " نور"، التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يتماشى مع اهتمامات الأطفال، وتشهد تفاعلًا إيجابيًا وتساؤلات حول كيفية الوصول إلى إصداراتها، وأبرزها كتاب" الأطفال يسألون الإمام"، الذي يتيح للأطفال فرصة طرح ٣٨ سؤالًا يجيب عليها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

معرض الكتاب 


ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

IMG-20240127-WA0047
IMG-20240127-WA0047
IMG-20240127-WA0048
IMG-20240127-WA0048
IMG-20240127-WA0046
IMG-20240127-WA0046
IMG-20240127-WA0049
IMG-20240127-WA0049
ركن الطفل بجناح الأزهر الشريف جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الأطفال طفل بركن للطفل والأنشطة الثقافية والتعليمية معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب

الأكثر قراءة

عاجل| وقف إطلاق النار في غزة.. تفاصيل اللقاء الثلاثي بين مصر وقطر وأمريكا غدا

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم بوابة التعليم الأساسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

د. منى حلمى

الجهاد فى بلاد الكفر

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟