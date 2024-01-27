500 نسخة تنفد يوميًا.. إقبال كبير على جناح "الإفتاء" بمعرض الكتاب

يشهد جناح دار الإفتاء، إقبالًا كبيرا من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، ويأتيه الرواد من مختلف الفئات العمرية بداية من طلاب جامعة الأزهر الشريف الوافدين والمصريين وأيضا طلبه العلم من مختلف الجامعات باحثي الداكتوراه والماجستير في العلوم الشرعية.

وتقدم دار الإفتاء خلال جناحها هذا العام باقة متنوعة تشمل جميع نواحي الحياة الثقافية والتعلمية والاجتماعية والصحية والتنورية التي ترتكز على نشر صحيح الدين، ومواجهة الأفكار الدينية المتطرفة، والمفاهيم المتشددة، وتتبنَّى الفكر الوسطيَّ والمنهجية العلمية المنضبطة، وتناقش أهمَّ المسائل والقضايا الأسرية.

ومن جهته؛ أكد محمد فايد، مدير الإصدارات بدار الإفتاء لـ" الدستور"، أن جناح دار الإفتاء، يشهد إقبالًا متزايدًا من قبل الجمهور وهناك إصدارات تنفد بشكل يومي منها موسوعة دليل الأسرة في الإسلام والرد على شبهات المتطرفين، موضحًا أن كل إصدار يتواجد من 500 نسخة بشكل يومي ويمكن أن يتم نفاذ بعض النسخ قبل انتهاء اليوم في المعرض.

وأوضح مدير الإصدارات بدار الإفتاء، أن الخميس الماضي أول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب، شهد إقبالا كثيفا ومعظم الإصدارات نفدت قبل ساعات من انتهاء اليوم الأول بالمعرض.

وأشار إلى الإصدارات المتواجدة بالمعرض وهي كالآتي:"كتاب موسوعة الفتاوى الإسلامية - موسوعة الفتاوى المؤصلة - موسوعة دليل الأسرة في الإسلام - القول الحسن في جواب القول لمن - فتاوى الشباب - الفتاوى الطبية - فتاوى وأحكام المرأة في الإسلام - فقه الوطن والمواطنة - الأحكام المتعلقة بالجنائز والمقابر - سؤالات الأقليات - نحو فهم منهجي لإدارة الخلاف الفقهي - إصدار خاص بأحكام المسافر - فتاوى وأحكام المعاملات المالية - الأحكام المتعلقة بالرياضة والألعاب - الجهاد: مفهومه، ضوابطه، أحكامه.

و كتاب تنظيم النسل وتحديده في الإسلام، وكتاب العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، وكتاب قضايا «فقه الدولة من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية، القضايا المتعلقة بالعقائد، ومسيرة الفتوى بالديار المصرية، وكتاب قضايا تشغل الأذهان، فقه الجندية من واقع فتاوى دار الإفتاء، قضايا وأحكام المسنين، القضايا المتعلقة بذوي الهمم، فتاوى النوازل وباء كورونا، وكتاب فتاوى الصيام، كتاب الحج والعمرة، دليل الأسرة في العلاقات الاجتماعية، الرد على شبهات المتطرفين.

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