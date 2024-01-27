تخفيضات تصل إلى 20% على أسعار المؤلفات فى معرض الكتاب

قال محمد الفقي، عضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن هناك إقبالا جماهيريا كبيرا على فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهناك كتاب صغار ومؤلفون، كما أن هناك جائزة للكتاب الصغار مثل جائزة المبدع الصغير، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، لتشجيع الكتاب الصغار.

وأضاف "الفقي"، خلال حوار له لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك مواهب كبيرة لدى الأطفال في مجالات الكتابة، ولكن يجب أن يكون هناك تشجيع وفحص عميق وبحث شديد عن تلك المواهب، موضحا أن هناك خصومات كبيرة في معرض الكتاب على كل أجنحة المعرض بما فيها دور النشر الخاصة.

جهود المعرض لمواجهة غلاء الأسعار

وأوضح عضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أن وزارة الثقافة نفذت مبادرة بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، لتخفيض الأسعار الخاصة بالكتب في معرض الكتاب، حيث يوجد كتب سعرها يتراوح بين 6 و20 جنيها، بالإضافة إلى وجود مبادرات لتخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى 20%.