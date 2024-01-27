السبت 27 يناير 2024
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خبير أثري يكشف تفاصيل مشروع إعادة تركيب كساء خارجي لهرم منكاورع

أحمد عامرالخبير الاثري
أحمد عامرالخبير الاثري

كشف الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري، تفاصيل بدء مشروع دراسة وتوثيق إعادة تركيب الكساء الخارجي لهرم منكاورع، قائلًا إن الهرم يبلغ ارتفاعه الأصلي 65.5 متر (215 قدم)، لذلك هو أكبر الأهرامات الثلاثة الرئيسية في مجمع أهرامات الجيزة، موضحًا أن الملك منكاورع حكم البلاد لمدة تتراوح من 18 إلى 22، وهو خامس ملوك الأسرة الخامسة، وابن الملك خفرع.

وأضاف الدكتور أحمد عامر خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن قياسات الهرم تجعله هرما مثاليا، فهو يتكون بشكل أساسي من الحجر الجيري والجرانيت الأسواني". 

تفاصيل إعادة تركيب الغلاف الخارجي لهرم منكاورع بالجيزة

وأوضح الخبير الأثري أن المشروع يستهدف إعادة تطوير الغلاف الخارجي للهرم، فهو سيستمر لمدة 3 سنوات. 

الخبير الأثري الدكتور أحمد عامر هرم منكاورع لكساء الخارجي الأهرامات ملوك الأسرة الخامسة الغلاف الخارجي 3 سنوات

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