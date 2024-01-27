السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير سياحى: مطار مرسى علم يستقبل 91 رحلة خلال الأسبوع الجارى

مطار مرسى علم
مطار مرسى علم

قال أبوالحجاج العماري، الخبير السياحي: إن مصر تستقبل آلاف السياح من الدول الأوروبية إلى مطارات الغردقة ومرسى علم، حيث نستقبل في اليوم الواحد حوالي 30 رحلة سياحية.

وأضاف "العماري"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن البحر الأحمر يمثل حوالي 5 ملايين سائح من السياحة المصرية التي وصلنا إليها في عام 2023، وهي استقبال مصر 14 مليون سائح، وأبرز السائحين إلى البحر الأحمر هو السائح الألماني، وفي مرسى علم يمثل نسبة 50% من السائحين المتواجدين. 

تدفق للرحلات السياحية من الدول الأوروبية على مدن البحر الأحمر

وكشف الخبير السياحي عن أن مطار مرسى علم يستقبل خلال هذا الأسبوع الجاري 91 رحلة سياحية، وكذلك مطار الغردقة، وأن هناك توقعات بارتفاع معدلات الرحلات الوافدة من دولتى إيطاليا وألمانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

الخبير السياحي مصر الغردقة مرسى علم البحر الاحمر

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