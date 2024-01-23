بوتين: محطة الضبعة النووية أحد أهم المشروعات المشتركة بين روسيا ومصر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن محطة الضبعة النووية أحد أهم المشروعات المشتركة بين روسيا ومصر، وسوف تنعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن التعاون مع مصر في تطور والقاهرة شريك استراتيجي لموسكو.

وأضاف بوتين خلال كلمة بمناسبة هذا الحدث نقلتها فضائية "إكسترا نيوز" أن “علاقتنا مع مصر مبنية على الاحترام المتبادل والمساواة، حيث دعمت موسكو انضمام مصر إلى تجمع بريكس”، داعيًا الرئيس السيسي للمشاركة في فعاليات قمة بريكس المقررة في أكتوبر المقبل.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، عبر الفيديو كونفرانس، بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية.