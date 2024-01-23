الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير علاقات دولية: الدبلوماسية المصرية أعادت القضية الفلسطينية إلى أجندة المجتمع الدولي

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

قال أحمد سيد أحمد، خبير علاقات دولية، إن الدبلوماسية المصرية الفاعلة الرشيدة نجحت خلال الشهور الماضية في إعادة وضع القضية الفلسطينية في أجندة المجتمع الدولي، وبشكل خاص الجانب الأوروبي، وهو ما ترجم في المبادرة التي طرحها الاتحاد الأوروبي عبر جوزيف بوريل والتي تتضمن خطة لتفعيل حل الدولتين وتفعيل السلام في الشرق الأوسط.

حرص مصر على تفعيل وتوجيه الجهود الدولية بشأن عملية السلام

وأضاف سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا يعكس فشل الحلول الأمنية وسياسية القتل والعدوان والتهجير القسري في أن تحقق الأمن لإسرائيل وإنهاء هذا الصراع من خلال الحل الدائم، موضحًا أن لقاءات وزير خارجية مصر مع مسئولين أوروبيين تعكس حرص مصر دائمًا على تفعيل وتوجيه الجهود الدولية بشأن عملية السلام.

طرح مبادرة أوروبية بشأن السلام وحل الدولتين

وأوضح  خبير علاقات دولية، أن الاتحاد الأوروبي هو شريك مهم للجانب الاقتصادي ويمثل أهمية كبيرة، مؤكدًا أن هذه التحركات تعكس حرص مصر وسعيها في مسار وقف العدوان بالتزامن مع تفعيل وحشد الجهود الدولية فيما يتعلق بحل سياسي دائم، ومن هنا تنبع أهمية هذه اللقاءات التي تمثلت في طرح مبادرة أوروبية بشأن السلام وحل الدولتين، مشددًا على أن هناك إجماع دولي وإرادة على ان الحل السياسي هو الحل الوحيد.

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