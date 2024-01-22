الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير على الحفنى: مصر فرضت نفسها ورأيها تجاه ما يحدث فى غزة

السفير علي الحفني
السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية السابق

قال السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية السابق، إن الدول المصرية تقوم باتصالات مكثفة ووزير الخارجية سامح شكرى يقوم بجولات مختلفة من أجل حل القضية الفلسطينية وضرورة وقف إطلاق النار، وإرسال المساعدات إلى داخل قطاع غزة، وعدم توسيع رقعة الحرب والمواجهات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الجامعة العربية خلال اجتماعها الطارئ الذي عقدته اليوم دعمت فيه الجهود المصرية التي تقوم بمساندة الشعب الفلسطيني، ومؤخرًا التحركات الأخيرة المصرية فرضت نفسها ورأيها تجاه ما يحدث في غزة ورفض مسألة التهجير القسري.

 

دبلوماسي سابق: تغير جوهري في مواقف الدول المؤيدة لإسرائيل ولا شك من معاقبتها 

وكشف نائب وزير الخارجية السابق، عن أنه خلال الأيام القادمة سوف يزور مصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أجل مناقشة الأوضاع الفلسطينية، موضحًا أن هناك زخمًا في التحركات المصرية، سواء عربية أو أوربية والاتصالات مع كل الأطراف الدولية، مشيرًا إلى أن استمرار الممارسات الجانب الإسرائيلي غير القانونية، من المؤكد أنه سوف يتم معاقبة الدولة الإسرائيلية، فهناك تغير جوهري في المواقف المؤيدة لإسرائيل بغض النظر عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية.

 

الدول المصرية ووزير الخارجية سامح شكري القضية الفلسطينية المساعدات إلى داخل قطاع غزة وقف إطلاق النار

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