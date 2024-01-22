أستاذ علوم سياسية: الجامعة العربية قدمت عرضا وافيًا لما يجري في غزة

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية أكد ضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وقدمت عرضا وافيًا لما يجري تفصيلا على أرض الواقع بغزة.

وأضاف الحرازين، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك العديد من الاجتماعات والجلسات والقمم ومنها قمة الرياض الأخيرة التي سبقت اجتماع اليوم والتي خرجت بالعديد من القرارات وكانت تجري علي قدم وساق التي يأمل الجميع تحقيقها فورا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل شلل مجلس الأمن في اتخاذ قرارات حاسمة لما يجري في غزة.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، إلى أنه يجب أن يكون هناك مزيدًا من الحراك وتكاتف الجهود بشكل كامل، وأن تكون على مستوى أعلى لأن ما يتم على الأرض في غزة يفوق ما يمكن أن يتصوره أحد في ظل انعدام المياه الصالحة للشرب والكهرباء والغاز والخدمات الصحية.

