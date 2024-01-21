الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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البطوطي: مصر قدمت تسهيلات لحصول العرب على تأشيرات سياحية (فيديو)

وليد البطوطي
وليد البطوطي

قال وليد البطوطي، الخبير السياحي، إن الدولة قدمت تسهيلات لحصول السائحين العرب على تأشيرات سياحية للدخول إلى مصر في دقائق معدودة، كما عملت على جذب المزيد من السياحة العربية، حيث يشعر السائح العربي عندما يزور مصر أنه في بيته وبلده الثاني.

وأضاف البطوطي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن السياح العرب يفضلون السهر وهو ما يجدونه في مصر، معلقا: "السياح العرب متواجدون في المطاعم وظهورهم يعبر عن  الاستمتاع والانبساط".

جهود الدولة لزيادة تدفق السياحة العربية لمصر

وأوضح وليد البطوطي، أن سياحة الأكل شيء جيد جدا، مشيدا بارتقاء المطاعم بمستوياتها، فضلا عن جودتها. 

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