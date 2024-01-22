الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشارى ريادة أعمال: نمو شركات التكنولوجيا المالية 5 مرات خلال 3 سنوات

الدكتور هاني عياد،
الدكتور هاني عياد، استشاري ريادة الأعمال

قال الدكتور هاني عياد، استشاري ريادة الأعمال، إن عدد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بمصر وصل إلى ١٧٤ شركة و٣٠ شركة تكنولوجيا مالية مختصة في تقديم الخدمات للمستهلكين مثل خدمات في مجال التواصل الاجتماعي.

أضاف الدكتور هاني عياد، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن معدلات النمو في مجال تكنولوجيا المالية تضاعفت ٥ مرات خلال الثلاث سنوات الماضية، ومن المتوقع زيادة أعداد الشركات خلال الفترة المقبلة، وذلك يتناسب مع استراتيجية الدولة ٢٠٣٠ والشمول المالي.

 

تقييم الشركات الناشئة

أضاف أن شركات التكنولوجيا المالية تجذب حوال ٨٠٠ مليون دولار استثمارات، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري كان له دور في دعم الشركات الناشئة، وهئية الاستثمار.

استشاري ريادة الأعمال عدد الشركات التكنولوجيا المالية تكنولوجيا مالية والشمول المالي استراتيجية الدولة ٢٠٣٠

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