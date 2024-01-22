خبير العلاقات الدولية: مصر أجهضت مخطط الاحتلال الاسرئيلي منذ بداية العدوان على غزة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن التصريحات الإسرائيلية التى تدعو المجتمع الدولى إلى بناء جزيرة فى البحر المتوسط وتهجير الفلسطينيين إليها تعكس إصرار هذا الكيان والعناصر المتطرفة لتنفيذ هذا المخطط.

وأضاف أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الجانب الأمريكى يتحدث عن رفض التهجير القسرى وعمليا يزود الاحتلال الإسرائيلى بالذخائر والأسلحة المحرمة دوليا وهو تواطؤ ولا يتخذ خطوات بمنع هذا التهجير.

الجانب الأمريكى يتحدث عن رفض التهجير القسرى



وأوضح أنه لولا الموقف المصرى الصلب والدعم العربى للموقف المصرى والخطوط الحمراء التى رسمها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ اليوم الأول بأن مصر أدركت هذا المخطط لنجحت إسرائيل فى تنفيذها التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، حيث أن مصر أجهضت مخطط الاحتلال الاسرئيلي منذ بداية العدوان على غزة.