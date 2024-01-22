أستاذ العلاقات الدولية: إسرائيل تتعنت وتتحدى الجميع في حربها على غزة

قال الدكتور حسن سلامة أستاذ العلاقات السياسية، إن الجامعة العربية ثمنت الجهود المصرية فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى، والجهود المبذولة للتواصل إلى إنهاء هذا العدوان، وإنفاذ المساعدات للقطاع، وتشير النتائج إلى أنه لا يمكن القبول باستمرار العدوان.

وأضاف حسن سلامة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى ترفض وتتعنت ضد وقف إطلاق النار فى غزة، واستمرار العمليات العسكرية، وهى لم تحقق هدفها العسكرى بالقضاء على المقاومة واستعادة المحتجزين.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن إسرائيل تتحدى وتتعنت فى وقف العمليات العسكرية فى غزة، لأنها تجد دعما من الإدارة الأمريكية وهو الذى يغرى إسرائيل بان تكون فوق القانون وكل شئ، مشيرا إلى أن أمريكا تحقق التوازن فى مصالحها مع دول المنطقة من خلال تصريحات علنية تحاول أن تمتص بها الغضب الشعبى حول استمرارية العدوان على غزة.