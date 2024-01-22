الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ العلاقات الدولية: إسرائيل تتعنت وتتحدى الجميع في حربها على غزة

غزة
غزة

قال الدكتور حسن سلامة أستاذ العلاقات السياسية، إن الجامعة العربية ثمنت الجهود المصرية فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى، والجهود المبذولة للتواصل إلى إنهاء هذا العدوان، وإنفاذ المساعدات للقطاع، وتشير النتائج إلى أنه لا يمكن القبول باستمرار العدوان.

وأضاف حسن سلامة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى ترفض وتتعنت ضد وقف إطلاق النار فى غزة، واستمرار العمليات العسكرية، وهى لم تحقق هدفها العسكرى بالقضاء على المقاومة واستعادة المحتجزين.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن إسرائيل تتحدى وتتعنت فى وقف العمليات العسكرية فى غزة، لأنها تجد دعما من الإدارة الأمريكية وهو الذى يغرى إسرائيل بان تكون فوق القانون وكل شئ، مشيرا إلى أن أمريكا تحقق التوازن فى مصالحها مع دول المنطقة من خلال تصريحات علنية تحاول أن تمتص بها الغضب الشعبى حول استمرارية العدوان على غزة.

أستاذ العلاقات السياسية الجامعة العربية الأمن القومي المصري المساعدات إسرائيل

مواد متعلقة

محمد فايز فرحات: قرار جامعة العربية يشكل ضغطًا على إسرائيل

محلل سياسى: مقترح حجب الثقة عن حكومة نتنياهو لن يمر فى البرلمان لهذا السبب

يضم 5 صالات.. "إكسترا نيوز" ترصد استعدادات معرض القاهرة للكتاب لانعقاد الدورة 55

السفير على الحفنى: مصر فرضت نفسها ورأيها تجاه ما يحدث فى غزة

خبير اقتصادى يكشف حقيقة خفض الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة خلال 2024

استشارى ريادة أعمال: نمو شركات التكنولوجيا المالية 5 مرات خلال 3 سنوات

"إكسترا نيوز" تستعرض مزايا شركات التكنولوجيا المالية فى مصر

أستاذ علوم سياسية: الجامعة العربية قدمت عرضًا وافيًا لما يجرى فى غزة

الأكثر قراءة

مقتل وإصابة 20 ضابطًا إسرائيليًا بتفجير مبنيين وانهيار ثالث بخان يونس

الإصابة أخطر من المتوقع.. وكيل محمد صلاح يكشف تفاصيل جديدة

حفلات تعذيب للزوجة بالفيديو.. تفاصيل سقوط عاطل سادي في الوايلي

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

أول ظهور لياسمين عبدالعزيز بعد طلاقها من أحمد العوضى (صور)

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس