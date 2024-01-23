الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بوتين: أتواصل بشكل دائم مع الرئيس السيسى للتباحث حول العلاقات الثنائية والأحداث العالمية

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إننا على اتصال دائم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الأحداث العالمية والعلاقات الثنائية.

وأضاف بوتين خلال كلمة عبر الفيديوكونفرانس أثناء مشاركته في مراسم بدء الصبة الخرسانية بقاعدة الكهرباء رقم 4 في محطة الضبعة النووية أن "مصر صديق قريب لنا وهناك علاقات استراتيجية وتبادل تجاري بين مصر وروسيا والذي نما بنسبة 20% في الأشهر الأخيرة".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، عبر الفيديو كونفرانس، بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخرسانة الكهرباء محطة الضبعة للطاقة النووية صب الخرسانة

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