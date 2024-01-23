"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز إنجازات مصر في التحول للطاقة النظيفة

توسعت الجهود المصرية في الاعتماد على الطاقة المتجددة، حيث تهدف استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 الى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية.

إنجازات مصر في التحول للطاقة النظيفة

وفي هذا الصدد، استعرضت فضائية "اكسترانيوز"، إشادات دولية بإنجازات مصر في التحول للطاقة النظيفة، وجاءت أبرز هذه الإنجازات كالتالي:

تستهدف الدولة المصرية زيادة نسبة مشاركة الطاقة النظيفة إلي 42 % بحلول عام 2030.

لمشروعات الخضراء توفر 37 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

مصر تستحوذ علي 8% من إنتاج الهيدروجين الأخضر عالميًا.

إنشاء محطة طاقة رياح بقدرة (2000 مياجاوات) في محافظة البحر الأحمر.

إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة (1000 مياجاوات) في محافظة أسوان.

مشروعات الطاقة

وبالنسبة لمشروعات الطاقة المتجددة فتشمل مشروعات الطاقة الشمسية حيث بلغت طاقة المشروعات المنفذة 1756 ميجاوات، ومن أبرزها مشروعات خلايا فوتو فلطية بنبان 1465 ميجاوات، والكريمات شمس حراري 140 ميجاوات، وخلايا فوتو فلطية فوق أسطح المنازل 121 ميجاوات.