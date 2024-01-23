الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز إنجازات مصر في التحول للطاقة النظيفة

إنجازات مصر في التحول
إنجازات مصر في التحول للطاقة النظيفة

توسعت الجهود المصرية في الاعتماد على الطاقة المتجددة، حيث تهدف استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 الى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية.

 إنجازات مصر في التحول للطاقة النظيفة

وفي هذا الصدد، استعرضت فضائية "اكسترانيوز"، إشادات دولية بإنجازات مصر في التحول للطاقة النظيفة، وجاءت أبرز هذه الإنجازات كالتالي: 

  • تستهدف الدولة المصرية زيادة نسبة مشاركة الطاقة النظيفة إلي 42 % بحلول عام 2030.
  • لمشروعات الخضراء توفر 37 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
  • مصر تستحوذ علي 8% من إنتاج الهيدروجين الأخضر عالميًا.
  • إنشاء محطة طاقة رياح بقدرة (2000 مياجاوات) في محافظة البحر الأحمر.
  • إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة (1000 مياجاوات) في محافظة أسوان.

مشروعات الطاقة

وبالنسبة لمشروعات الطاقة المتجددة فتشمل مشروعات الطاقة الشمسية حيث بلغت طاقة المشروعات المنفذة 1756 ميجاوات، ومن أبرزها مشروعات خلايا فوتو فلطية بنبان 1465 ميجاوات، والكريمات شمس حراري 140 ميجاوات، وخلايا فوتو فلطية فوق أسطح المنازل 121 ميجاوات.

الجهود المصرية الطاقة المتجددة استراتيجية الطاقة المستدامة الطاقة الكهربائية للطاقة النظيفة

مواد متعلقة

بوتين: أتواصل بشكل دائم مع الرئيس السيسى للتباحث حول العلاقات الثنائية والأحداث العالمية

بوتين: محطة الضبعة النووية أحد أهم المشروعات المشتركة بين روسيا ومصر

السيسى وبوتين يشاركان فى مراسم عملية الصبة الخرسانية للوحدة 4 بمحطة الضبعة النووية

تفاصيل توثيق أرشيف عالم المصريات سليم حسن بمكتبة الإسكندرية

خبير علاقات دولية: الدبلوماسية المصرية أعادت القضية الفلسطينية إلى أجندة المجتمع الدولي

خبير اقتصادي: الدولة تعزز "الصناعة الوطنية" بعدة إجراءات على أرض الواقع

خبير العلاقات الدولية: مصر أجهضت مخطط الاحتلال الاسرئيلي منذ بداية العدوان على غزة

أستاذ العلاقات الدولية: إسرائيل تتعنت وتتحدى الجميع في حربها على غزة

الأكثر قراءة

على طريقة صلاح.. الأهلى يستقر على عودة "الشناوى" إلى القاهرة

ثلاثى منتخب مصر على رادار برشلونة فى بطولة أمم إفريقيا

علاقة محرمة.. كشف لغز العثور على جثتين متحللتين في الجبل بحلوان

الرئيس السيسى: إضافة الطاقة النووية تسهم فى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

رئيس معهد الفلك: لا خسائر مادية أو بشرية جراء زلزال إدفو

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! "1"

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى