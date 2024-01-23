أستاذ تخطيط عمرانى: قنا الجديدة مدينة متكاملة تخلق فرص عمل جديدة

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن الدولة المصرية وفرت كل الامتيازات والخدمات لمدينة قنا الجديدة التي تبعد عن قنا القديمة بمسافة 8 كليومترات، حيث جعلتها مدينة متكاملة، والهدف منها أن تكون مدينة من مدن الجيل الرابع، وخلق فرص عمل جديدة.

مدن الجيل الرابع تساعد على تخفيف الكثافة السكانية

وأضاف الدكتور سيف الدين فرج، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مدن الجيل الرابع ومنها "قنا الجديدة" تساعد على تخفيف الكثافة السكانية، وتعتبر قيمة مضافة للاقتصاد القومي، ورفع قيمة حياة المواطن المصري، وذلك انعكس على تقليل الهجرة الداخلية من الصعيد إلى القاهرة الكبرى والإسكندرية.

توفير فرص عمل للعمالة المصرية

وأكد أستاذ التخطيط العمراني أن التيسيرات المقدمة من الدولة في المدن الجديدة للمستثمرين في قطاع الإسكان أو القطاع الخدمي يكون الهدف الأساسي منها بالدرجة الأولى هو إضافة قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وأيضًا توفير فرص عمل للعمالة المصرية.