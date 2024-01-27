أبرز معلومات حول مشروع إعادة تركيب الكساء الخارجي لهرم "منكاورع" (فيديو)

بدأت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار من خلال بعثة أثرية مصرية يابانية مشتركة، في تنفيذ مشروع إعادة تركيب الكساء الخارجي لـ هرم منكاورع، حيث سيتم تنفيذه على عدة مراحل خلال 3 سنوات ليشمل أعمال رسم وتصوير فوتوجراميتري وتوثيق وليزر سكان ثم البدء الفعلي في أعمال إعادة تركيب البلوكات الجرانيتية.

وفي هذا الصدد، استعرضت فضائية "إكسترانيوز"، فيديوجراف عن أهم المعلومات حول المشروع، على النحو التالي:

- يساهم في رؤية هرم الملك منكاورع لأول مرة كاملًا بالكساء الخارجي.

- سيتم تنفيذه على عدة مراحل خلال 3 سنوات.

- يشمل أعمال رسم وتصوير فوتوجراميتري وتوثيق وليزر سكان.

- بعد تلك الأعمال يتم البدء في إعادة تركيب البلوكات الجرانيتية.

- مع انتهاء الأعمال سيعود الكساء الخارجي للهرم كما بناه المصريون القدماء.

- ينفذ المشروع بعثة أثرية مصرية يابانية.