جامعة المنصورة تخصص 45 مليون جنيه لخدمة البحث العلمي

قال الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم، إن الجامعة مر عليها أكثر من 50 سنة ولها 25 ألف بحث منشورين في مجلات عالمية، والبحث العلمي يعد أحد اذرع الجامعة للتنمية المستدامة.

وأضاف "خاطر" في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز" أنه وضع خطة منذ بداية رئاسته للجامعة خطة لتنمية البحث العلمي في الجامعة وكيف نهتم بالمواقع الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه بلغ عدد الاستشهادات المرجعية أكثر من 25 ألف استشهاد حيث أنه عدد كبير جدًا.

وضعنا خطة لتنمية البحث العلمي باعتباره أحد أذرع الجامعة للتنمية المستدامة

وأوضح رئيس جامعة المنصورة، أنه يتم كل عام تنظيم مسابقات للباحثين ويتم تخصيص مبالغ مالية ضخمة في خدمة البحث الدولي حيث وصلت إلى 45 مليون جنيه، لافتًا إلى أن تلك الأموال تستخدم للبحث الدولي خصوصًا أن البحث الدولي مكلف جدًا كما أشار إلى أن هناك خطة مدتها 5 سنوات لتطوير الجامعة.