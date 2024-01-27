أستاذ علاقات دولية: قرار محكمة العدل سيحدث انقسام في النخب الإسرائيلية

قالت إيمان زهران أستاذ العلاقات الدولية، إن سبب عدم اشتمال قرار محكمة العدل الدولية على قرار بوقف إطلاق النار في غزة، إنه بالنظر للعملية التصويتية التي تمت داخل محكمة العدل الدولية، فهناك دائما بعض الأصوات التي تغرد خارج السرب.

وأضافت إيمان زهران خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا القرار يمثل خطوة تاريخية في القضية الفلسطينية على المستوى القانوني، وهي خطوة تتعلق بالتدابير اللازمة، مؤكدة أن القرار سيؤدي إلى إحداث انقسام بشكل أكبر داخل النخب الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة.

قرار محكمة العدل الدولية

وأشارت أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن الوثائق التي تم تقديمها تم النظر إليها بعناية وهو ما غير وجهة نظر العالم بشكل أكبر، مشيرة إلى أن التدابير المؤقتة التي تم التحدث عنها سيتم تنفيذها وهي تحمل صفة إلزامية وهناك ترحيب من كافة الدول العربية.