8 إجراءات وقائية لتجنب الإصابة بجرثومة المعدة.. تعرف عليها

مع زيادة الوعي بأهمية الصحة والسلامة، يتزايد اهتمام الأفراد باتباع إجراءات وقائية للحفاظ على صحتهم من بين التحديات الصحية الشائعة تبرز جرثومة المعدة، التي يمكن أن تؤثر على جودة الحياة وتسبب مشاكل صحية.

وتعد جرثومة المعدة من العوامل التي قد تؤثر على صحة الجهاز الهضمي، وقد تسبب مشاكل صحية خطيرة، لذا، يصبح من الضروري اتخاذ إجراءات وقائية لتجنب الإصابة بها.

خلال السطور التالية يستعرض "الدستور" بعض الإرشادات الفعالة للحفاظ على النظافة الشخصية والتغذية السليمة بهدف تقليل فرص انتقال جرثومة المعدة والحفاظ على الصحة المعوية

1- غسل اليدين بانتظام:

يعد غسل اليدين بانتظام بالصابون والماء أحد أفضل الوسائل للوقاية من جرثومة المعدة، خاصة بعد استخدام الحمام أو التعامل مع مواد قد تحمل الجراثيم.

2- تنظيف الفواكه والخضروات

قبل تناول الفواكه والخضروات، يفضل غسلها جيداً للتخلص من الأوساخ والجراثيم المحتملة.

3- التأكد من طهو الطعام

التأكد من أن الطعام قد تم طهوه جيدًا يساعد في التقليل من احتمال تواجد جراثيم المعدة. تجنب تناول اللحوم النيئة أو البيض غير المطهو تماما.

4- تجنب شرب المياه غير النظيفة

تجنب شرب المياه من مصادر غير موثوقة، واختر المياه المعالجة أو المعبأة.

5- التحكم في النظافة الشخصية

يجب الحرص على النظافة الشخصية، وخاصة بعد استخدام الحمام وقبل تناول الطعام.

6- تجنب التعامل مع الأشخاص المصابين:

يفضل تجنب التعامل المباشر مع الأشخاص المصابين بجراثيم المعدة، وذلك للوقاية من انتقال العدوى.

7- تناول الأطعمة المعقمة:

اختر تناول الأطعمة المعقمة والمحفوظة بشكل صحيح لتقليل خطر التسمم الغذائي.

8- الفحص الدوري:

قم بإجراء الفحوصات الدورية للكشف عن وجود أي مشاكل صحية محتملة والتدخل في وقتها