السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تعرف على أعراض جرثومة المعدة وطرق الوقاية

ارشيفية
ارشيفية

جرثومة المعدة هي بكتيريا تسمى بالاسم العلمي Helicobacter pylori وهي تعيش في بطانة المعدة والأمعاء الدقيقة، قد تسبب هذه الجرثومة التهابات في المعدة والأمعاء الدقيقة وتزيد من خطر الإصابة بالقرحة المعوية وسرطان المعدة في بعض الحالات ينتقل العدوى بالجرثومة من شخص لآخر عن طريق الملامسة المباشرة أو تناول الأطعمة والمشروبات الملوثة. 

أعراض جرثومة المعدة قد تتفاوت من شخص لآخر وقد تكون غير واضحة في بعض الأحيان. ومع ذلك، إليك بعض الأعراض الشائعة لجرثومة المعدة:

ألم في البطن: قد يشعر المصابون بألم مستمر أو متقطع في منطقة البطن، وخاصة في الجزء العلوي من البطن.

 حرقة المعدة: قد يعاني المصابون بحرقة في منطقة الصدر والمعدة، وتزداد هذه الحرقة بعد تناول الطعام.

 انتفاخ وغازات: قد يشعر المصابون بانتفاخ في البطن وزيادة في تكوُّن الغازات.

غثيان وقيء: قد يعاني المصابون بالغثيان والقيء المستمر أو المتكرر.

فقدان الشهية: قد يلاحظ المصابون بجرثومة المعدة فقدانًا في الشهية وعدم الرغبة في تناول الطعام.

 اضطرابات في الجهاز الهضمي: قد يعاني المصابون من اضطرابات هضمية مثل إسهال أو إمساك.

إذا كنت تشتبه في إصابتك بجرثومة المعدة، يُنصح بزيارة الطبيب لتشخيص الحالة واستشارته بشأن العلاج المناسب.

طرق الحماية منها.. هل جرثومة المعدة معدية؟

للوقاية من جرثومة المعدة، يمكن اتباع بعض الإجراءات الوقائية التالية:

 النظافة الشخصية

 قم بغسل يديك جيدًا بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام. كما يجب تجنب مشاركة أدوات الطعام والشراب مع الآخرين.

تجنب الأطعمة الملوثة

 تجنب تناول الأطعمة والمشروبات غير النظيفة أو الملوثة، وخاصة في المناطق ذات الظروف الصحية غير الملائمة.

التعقيم الجيد

 تأكد من تعقيم الأدوات والأسطح التي تستخدمها في إعداد الطعام، وتجنب تلويثها بالبكتيريا.

السلوك الصحي

 تجنب التدخين وتقليل تناول الكحول، حيث يمكن أن يزيدان من خطر الإصابة بجرثومة المعدة.

 التوعية والفحص الدوري

قم بزيارة الطبيب لإجراء فحص دوري للكشف عن وجود جرثومة المعدة، وذلك بخصوصية تامة.

 الحفاظ على نظام غذائي صحي

 حافظ على نظام غذائي صحي ومتوازن يشمل تناول الأطعمة المغذية والغنية بالألياف، وتجنب الأطعمة الدهنية والمتسببة في زيادة حموضة المعدة.

تذكر أنه في حالة اشتباهك بإصابتك بجرثومة المعدة أو ظهور أعراض مشابهة، يُنصح بزيارة الطبيب لتقديم التشخيص المناسب والعلاج الملائم

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طرق الحماية منها.. هل جرثومة المعدة معدية؟

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