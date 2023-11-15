طرق الحماية منها.. هل جرثومة المعدة معدية؟

هل جرثومة المعدة معدية؟ سؤال تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا لمعرفة طرق الوقايه من العدوى، حيث تعد جرثومة المعدة من الأمراض الشائعة حول العالم والتي قد تصيب الجهاز الهضمي، حيث تستمر أعراضها على المدى البعيد، وتتسبب في مضاعفات قد تكون خطيرة إذا لم يتم علاجها على الفور، وفي هذا التقرير نرصد لكم كل المعلومات التي لا تعرفها عن مرض جرثومة المعدة، وفقًا لموقع "Verywell Health".

هل جرثومة المعدة معدية؟

يعرف عن جرثومة المعدة معدية، وهي بكتيريا الملوية البوابية التي تستهدف المعدة، وتنتقل من الشخص المصاب إلى السليم عن طريق اللعاب أو القيء أو البراز، كما يمكن أن ينتقل من خلال الطعام أو المياه الملوثة.

هل جرثومة المعدة معدية؟ وطرق الحماية من العدوى

كيف تحمي نفسك من عدوى جرثومة المعدة؟

1 - الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين جيدًا، خاصة قبل إعداد الطعام أو تناوله.

2 - الابتعاد عن التعامل المباشر مع مرضى جرثومة المعدة، وتجنب استعمال أدوات الطعام الخاصة بهم أو أي تعامل يساعد على انتقال العدوى عن طريق اللعاب أو البراز.

3 - تناول العناصر الغذائية اللازمة للوقاية من أنيميا نقص الحديد.

4 - الاهتمام بغسل الخضروات والفواكه جيدًا، خاصة الخضروات الورقية مثل الكرنب والخس.

5 - الابتعاد عن شرب المياه الملوثة.

6 - في حال الإصابة بجرثومة المعدة، يجب تناول الأدوية والمضادات الحيوية اللازمة واتباع نظام العلاج بالكامل تحت إشراف الطبيب المختص.

أهم أسباب جرثومة المعدة

1 - ملامسة لعاب الشخص المريض سواء من خلال استخدام أدواته أو الرذاذ.

2 - التعامل مع فضلات شخص مصاب.

3 - تناول ماء ملوث بالبكتيريا.

4 - تناول طعام ملوث.

5 - التواجد في مكان ملوث.

أبرز أعراض الإصابة بجرثومة المعدة

1 - صعوبة البلع.

2 - الأنيميا الشديدة.

3 - إسهال شديد.

4 - دوران الرأس.

5 - فقدان الوعي.

6 - شحوب الجلد.

7 - تقيئ دم.

8 - ألم حاد في المعدة.