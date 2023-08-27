الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

لمرضى جرثومة المعدة.. تجنب هذه الأطعمة

جرثومة المعدة
جرثومة المعدة

تعتبر جرثومة المعدة من ضمن الأمراض الشائعة التي يصاب بها الكثير من الأشخاص، وهي عبارة عن بكتيريا تعيش وتتكاثر في الجدران المبطنة للمعدة.

وتوجد قائمة ممنوعات بالأطعمة التي يجب أن يمتنع عنها أصحاب مرض جرثومة المعدة حتى لا يصاب بمضاعفات شديدة في المعدة أكثر ألماً، وإليكم التفاصيل على النحو التالي وفقاً لموقع "very well health".

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أطعمة ممنوعة على مرضى جرثومة المعدة

هناك العديد من الأطعمة التي يجب أن يتجنبها مرضى جرثومة المعدة لتخفيف الألم الناتج عن المرض وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

1- الأطعمة الحمضية، مثل صوص الطماطم والليمون.
2- الأطعمة المقلية التي تحتوي على الكثير من الزيوت.
3- الأطعمة الدسمة الغنية بالدهون مثل اللحوم التي تحتوي على كم كبير من الدهن.
4- الشوكولاتة.
5- القهوة.
6- الأطعمة الغنية بالبهارات.
7- الأطعمة الحارة التي تحتوي على الفلفل الحار.

أبرز أعراض مرض جرثومة المعدة

إليكم أبرز أعراض مرض جرثومة المعدة لتوخي الحظر ومعالجة المرض من بدايته:

1- آلام في البطن.
2- فقر الدم وتناقص في عدد خلايا الدم الحمراء، بسبب نزف تقرحات المعدة.
3- القيء، والذي قد يتضمن وجود الدم.
4- اسوداد في لون البراز.
5- التعب والإرهاق.
6- الإعياء.
7- الغثيان.
8- فقدان الشهية.
9- الإسهال.
10- قرحة المعدة.
11- الحرقة.
12- فقدان الوزن دون سبب واضح.
13- رائحة الفم الكريهة.

طرق الوقاية من مرض جرثومة المعدة

هناك الكثير من الطرق التي يمكنك اتباعها لحمايتك من الإصابة بمرض جرثومة المعدة:
1- الابتعاد عن التدخين.

2- اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الخضار والفاكهة.

3- تجنب شرب الكافيين مثل النسكافيه والقهوة.

4- تجنب تناول الطعام وبه الكثير من البهارات.

5- ابتعد عن تناول الشطة إذا كانت مطحونة أو في الفلفل.

6- تجنب الضغط النفسي والتوتر.

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