الأربعاء 14 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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جرثومة المعدة خطر يهدد آلاف الأشخاص حول العالم سنويًا

جرثومة المعدة
جرثومة المعدة

يشتكي الكثير من الناس من إصابتهم بجرثومة المعدة، التي انتشرت بشكل كبير بين الناس بسبب الأكل والماء الملوثين، وأصبحت تهدد سلامة آلاف الأشخاص سنويًا حول العالم.

ويتحدث اليوم لـ"الدستور" الدكتور محمد شريف، أخصائي أمراض الباطنة عن كل ما يخص جرثومة للمعدة وكيفية علاجها.

- ما هي جرثومة المعدة؟
جرثومة المعدة أو البكتيريا الحلزونية هي مرض معوي يصيب الجهاز الهضمي، ويسبب قرحة المعدة، وتعتبر نوعًا من أنواع البكتيريا المسرطنة التي قد تؤدي إلى سرطان المعدة في حالة إهمالها، وتنتقل عن طريق الأطعمة أو المياه  الملوثة، أو مشاركة الأواني مع شخص مصاب.
 
ما هي أعراضها؟
- ألم شديد في المعدة.
- انتفاخ في البطن.
- فقدان الشهية.
-نقصان الوزن.
-اضطرابات في عملية الاخراج.
- غثيان أو قيء.
- انتفاخ.
- كثرة التجشؤ.
- الشعور بحرقة في المعدة.
- ألم شديد في البطن ومستمر.
- ظهور الدم في القيء.
- تلون البراز باللون الأسود، أو ظهور الدم فيه.
- شعور بالدوخة المستمرة.
- شحوب لون البشرة.

 

ما هي المضاعفات التي تنتج عن الجرثومة؟ 

- التهاب بطانة المعدة.
- قرحة المعدة.
- النزيف الداخلي في الجهاز الهضمي.
- سرطان المعدة.

 

- ما هو علاج جرثومة المعدة؟
جرثومة المعدة لها العديد من طرق اللعلاج الدوائية وهي:
- المضادات الحيوية.
- مثبطات مضخة البروتون.
- مثبطات إفراز حمض المعدة.
- وأيضا هناك بعض العادات التي يمكن اتباعها منها عدم التدخين والحفاظ على تغذية سليمة.
 

كيف يمكن الوقاية من جرثومة المعدة؟
- غسل اليدين بعد استخدام الحمام.
- غسل اليدين قبل إعداد وتناول الطعام.
-  تعقيم المياه قبل تناولها.
-  غسل الخضروات والفواكه جيدًا.
- تجنب مشاركة الأواني أثناء الأكل والشرب مع اي شخص.

جرثومة المعدة أمراض الجهاز الهضمي اضطرابات الجهاز الهضمي بكتيريا الأمعاء بكتريا الدفتيريا

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جرثومة المعدة خطر يهدد آلاف الأشخاص حول العالم سنويًا

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