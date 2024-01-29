الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الاثنين 29-1-2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات (تحديث)

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

ارتفعت محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية نتيجة السؤال عن سعر الدولار اليوم في مصر 2024 حيث يعتبر سعر الدولار من أكثر المتغيرات التي تؤثر على حركة الأسواق المحلية في مختلف دول العالم.

واستقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 29 يناير 2024 خلال منتصف التعاملات وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

ويستعرض موقع الدستور خدمة إخبارية يومية لمعرفة سعر الدولار اليوم  والعملات الأخرى مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار اليوم 2024، حيث سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات.

وتؤثر تحركات اسعار الدولار على السوق المحلي، وتتضمن هذه التأثيرات ارتفاع أو انخفاض في أسعار المنتجات والسلع مثل الذهب، وتأثيرًا مباشرًا على الصادرات والواردات، وتأثيرًا متفاوتًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

 واصل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 29 يناير 2024 استقراره مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات، ليسجل نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، استقر سعر الدولار اليوم 2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

كما سجل سعر الدولار اليوم 2024 استقرارًا في بنك مصر مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات ليبلغ نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر

شهدت أسعار العملات اليوم الاثنين الموافق 29 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنوك وماكينات الصرافة وإليك بعض الأسعار:

سعر الدينار الكويتي سجل 100.19 جنيه للشراء، 100.54 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

 سعر الجنيه الإسترليني 39.16 جنيه للشراء و39.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو سجل 33.60 جنيه للشراء، و33.71 جنيه للبيع.

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أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين في بورصة الدواجن

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استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم

سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الاثنين سعر الدينار الكويتي سعر الدرهم الإماراتي سعر الريال السعودي سعر الجنيه الاسترليني سعر اليورو

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