أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين في بورصة الدواجن

يبحث الكثير من المستهلكين عن أسعار الدواجن، خاصة مع الأضطربات التي تشهدها أسعار الأعلاف والتي شهدت حالة من عدم الأستقرارخلال الفترة الحالية، وقد شهدت أسعار حالة من الأرتفاع في مستهل التعاملات الصباحية.

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وقد سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم 77 جنيه للكيلو في بورصة الدواجن الرئيسية ، وجاءت أسعار الدواجن في البورصة كالتالي:

بينما تراوحت أسعار الدواجن الساسو مابين87 جنيه إلي 88 جنيه للكيلو.

وقد سجلت أسعارالدواجن البلدي 90 جنيه جنيها لليكلو.

وقد بلغ سعر كيلو لحم أمهات أبيض 65 جنيه جنيها لليكلو.

أسعار الدواجن أبيض بياض أرضي 52 جنيه

أبيض بياض سلك 50 جنيه

أحمر بياض أرضي 64 جنيه

أحمر بياض سلك 60 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الإثنين شركات بعمر بلغ يوما واحدا ما بين مبلغ 27 و29 جنيها.

وبلغ سعر الكتكوت الأبيض قطعان بعمر يوما واحدا بين 24 و24.5 جنيها.

وارتفع سعر الكتكوت الساسو اليوم الاثنين نحو 16 جنيها، فيما بلغ سعر الكتكوت الساسو بيور اليوم ما بين 16 و17 جنيها.

وبلغ الكتكوت البلدي الحر ما بين 5 و6 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

وحسب الأسعار المعلنة في داخل بورصة الدواجن، بلغ سعر الكرتونة من البيض الأحمر بمستوى سيتراوح ما بين 136 و138 جنيها بعدما سجل خلال الأيام الماضية 133 و134 جنيها، كما يتراوح سعر البيض الأبيض ما بين 134 و135 جنيها، بقيمة ارتفاع جنيها واحدا، وسيتراوح سعر كرتونة البيض البلدي بين 136 و137 جنيها، بعدما وصل سعره 129 و130 جنيها.

أسعار البط اليوم

وبالتزامن مع ارتفاع سعر الدواجن اليوم فقد ارتفعت بالتالي أسعار البط وخلافة والتي قد سجلت:

بلغ سعر كيلو البط البلدي 140 جنيهًا.

بينما سجل البط الأبيض سعر 100 جنيه.

سجل سعر كيلو الأرانب 135 جنيهًا.

وبينما سجل سعر جوز الحمام 150 جنيه.