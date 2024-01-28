الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ارتفاع أسعار الدواجن في مصر يثير قلق المنتجين والمستهلكين

الدواجن
الدواجن

أعرب الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن قلقه من ارتفاع أسعار الدواجن في مصر خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن تكلفة الإنتاج ارتفعت بشكل كبير بسبب غلاء العلف والمواد الخام.

وقال السيد، في حوار تلفزيوني مع الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة سي بي سي، إن طن العلف وصل إلى 29 ألف جنيه، والصويا إلى 43 ألف جنيه، والذرة إلى 19 ألف جنيه، ما يشكل عبئا ثقيلا على المنتجين الذين يواجهون صعوبات في تسويق منتجاتهم بأسعار مناسبة.

وأضاف أن الطلب على الدواجن يزيد في شهر رمضان بنسبة تتراوح بين 20 و29%، ما يتطلب توفير الرقابة الصارمة على السوق لمنع المضاربة والاحتكار، وكذلك توفير كميات كافية من الدواجن في الشركة القابضة للمواشي لتلبية احتياجات المواطنين.

وطالب السيد، بوضع خطة عاجلة لإحداث استقرار في السوق المصري، والحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مؤكدا أن قطاع الدواجن يعد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية في مصر، ويساهم في توفير البروتين الحيواني للمواطنين بأسعار معقولة.

قصواء الخلالي عبد العزيز السيد شعبة الدواجن ارتفاع أسعار الدواجن اسعار الدواجن الدواجن غلاء العلف طن العلف الصويا شهر رمضان قطاع الدواجن

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

الضربة قوية والضحايا بالجملة.. تفاصيل استهداف القاعدة الأمريكية على حدود الأردن

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

ما حقيقة ارتفاع تذاكر حفلات الأوبرا إلى 5000 جنيه؟

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة