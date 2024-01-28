ارتفاع أسعار الدواجن في مصر يثير قلق المنتجين والمستهلكين

أعرب الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن قلقه من ارتفاع أسعار الدواجن في مصر خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن تكلفة الإنتاج ارتفعت بشكل كبير بسبب غلاء العلف والمواد الخام.

وقال السيد، في حوار تلفزيوني مع الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة سي بي سي، إن طن العلف وصل إلى 29 ألف جنيه، والصويا إلى 43 ألف جنيه، والذرة إلى 19 ألف جنيه، ما يشكل عبئا ثقيلا على المنتجين الذين يواجهون صعوبات في تسويق منتجاتهم بأسعار مناسبة.

وأضاف أن الطلب على الدواجن يزيد في شهر رمضان بنسبة تتراوح بين 20 و29%، ما يتطلب توفير الرقابة الصارمة على السوق لمنع المضاربة والاحتكار، وكذلك توفير كميات كافية من الدواجن في الشركة القابضة للمواشي لتلبية احتياجات المواطنين.

وطالب السيد، بوضع خطة عاجلة لإحداث استقرار في السوق المصري، والحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مؤكدا أن قطاع الدواجن يعد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية في مصر، ويساهم في توفير البروتين الحيواني للمواطنين بأسعار معقولة.