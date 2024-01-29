الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم

عملات
عملات

 استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأثنين في البنوك المصرية.وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تباينا في الشراء والبيع في بداية تعاملاتها بالبنوك المصرية. 

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.33 جنيه للشراء و33.46 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.44 جنيه للشراء، و33.58 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.45 جنيه للشراء، 33.60 جنيه للبيع.

كما شهد الجنيه الإسترليني تباينا في الشراء والبيع في بداية التعاملات بالبنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 39.02 جنيه للشراء و39.21 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 39.15 جنيه للشراء، و39.33 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 39.15 جنيه للشراء 39.32 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.35 جنيه للشراء و100.29 جنيه للبيع.. وفقا للبنك الأهلي.

سعر صرف الدولار الجنيه المصري لبنك التجاري الدولي لأهلي المصري ومص العملة الأوروبية الشراء والبيع متوسطات أسعار العملة الأوروبية

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