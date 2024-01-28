الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

الدولار
الدولار

ارتفع البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر 2024 على محركات جوجل خلال الساعات الماضية، ويعتبر سعر الدولار من أكثر المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على الأسواق المحلية في مختلف دول العالم.

المسائية وبلغ سعر الدولار اليوم استقرارًا خلال التعاملات المسائية وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

يقدم موقع الدستور دائمًا خدمة إخبارية يومية لمعرفة سعر الدولار والعملات الأخرى مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار اليوم 2024، استقرارًا خلال التعاملات المسائية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 

وتؤثر تحركات اسعار الدولار على السوق المحلي، وتتضمن هذه التأثيرات ارتفاع أو انخفاض في أسعار المنتجات والسلع مثل الذهب، وتأثيرًا مباشرًا على الصادرات والواردات، وتأثيرًا متفاوتًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

أسعار العملات في مصر 

كما شهدت أسعار العملات اليوم 2024 مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال التعاملات المسائية في البنوك وماكينات الصرافة وإليك بعض الأسعار:

سعر سعر الجنيه الإسترليني 39.16 جنيه للشراء و39.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي سجل 100.19 جنيه للشراء، 100.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو سجل 33.60 جنيه للشراء، و33.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع

أسعار العملات الدولار اليوم الأحد 28-1-2024 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

 سعر الدولار اليوم 2024 واصل استقرارًا مقابل الجنيه المصري في التعاملات التعاملات وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار اليوم 2024 مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم 2024 استقرارًا في بنك مصر مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية ليبلغ نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

القبض على سيدة في قنا بتهمة النصب على المواطنين باستخدام الدولار

أسعار العملات الدولار اليوم الأحد 28-1-2024 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

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أسعار العملات الدولار اليوم الأحد 28-1-2024 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

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