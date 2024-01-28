أسعار العملات الدولار اليوم الأحد 28-1-2024 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

تصدر سعر الدولار اليوم في مصر 2024 محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، ويعتبر سعر الدولار من أكثر المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على الأسواق المحلية في مختلف الدول.

وسجل سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 28 يناير 2024 استقرارًا خلال منتصف التعاملات وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه المصري

يقدم موقع الدستور دائمًا خدمة إخبارية يومية لمعرفة سعر الدولار والعملات الأخرى مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 28 يناير 2024، استقرارًا خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وتؤثر تحركات اسعار الدولار على السوق المحلي، وتتضمن هذه التأثيرات ارتفاع أو انخفاض في أسعار المنتجات والسلع مثل الذهب، وتأثيرًا مباشرًا على الصادرات والواردات، وتأثيرًا متفاوتًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

أسعار العملات في مصر

كما شهدت أسعار العملات اليوم الاحد الموافق 28 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة وإليك بعض الأسعار:

سعر سعر الجنيه الإسترليني 39.16 جنيه للشراء و39.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي سجل 100.19 جنيه للشراء، 100.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو سجل 33.60 جنيه للشراء، و33.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 28 يناير 2024 واصل استقرارًا مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 28 يناير 2024 استقرارًا في بنك مصر مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات ليبلغ نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 28 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.