الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 28-1-2024

الدولار
الدولار

يرتبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر بمختلف أسعار السلع وعمليات الاستيراد والتصدير لذلك يعتبر من الموضوعات الأكثر بحثًا للاقتصاديين والمستثمرين في مختلف القطاعات.

ننشر في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28-1-2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
 

سعر الدولار اليوم في مصر 

سعر صرف الدولار اليوم الاحد في البنك المركزي المصري

30.8272 جنيه للشراء 30.9586 جنيه للبيع 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 

سعر صرف  الدولار اليوم الاحد في البنك الأهلي المصري  

30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع 

سعر صرف الدولار اليوم الأحد في بنك الإسكندرية 

30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع 

سعر الدولار في بنك مصر  

سعر صرف  الدولار اليوم  الأحد في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع

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سعر الدولار اليوم في البنوك 

سعر صرف الدولار اليوم  الأحد في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

سعر صرف الدولار اليوم الأحد  في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع 

سعر صرف الدولار اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib 
 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع
 

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أسعار العملات اليوم  

يورو
33.5708 جنيه للشراء 
33.7263 جنيه للبيع 

جنيــه إسترليـنى
39.2738 جنيه للشراء 
39.4536 جنيه للبيع 

دولار كنـدى
22.9181 جنيه للشراء 
23.0227 جنيه للبيع 

كرون دانمركى
4.5025 جنيه للشراء 
4.5220 جنيه للبيع 

كرون نرويجى 
2.9428 جنيه للشراء 
2.9562 جنيه للبيع 

كرون ســويدى 
2.9526 جنيه للشراء 
2.9656 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
35.6219 جنيه للشراء 
35.7903 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
20.9040 جنيه للشراء 
20.9946 جنيه للبيع 

ريـــال سعـــودى
8.2199 جنيه للشراء 
8.2554 جنيه للبيع 

دينــار كويتى
100.1565 جنيه للشراء 
100.6979 جنيه للبيع 

درهم اماراتى 
8.3918 جنيه للشراء 
8.4301 جنيه للبيع 

دولار أســـترالى 
20.3398 جنيه للشراء 
20.4296 جنيه للبيع 

دينــار البحــرين
81.7653 جنيه للشراء 
82.1313 جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى 
80.0643 جنيه للشراء 
80.4181 جنيه للبيع 

ريـــال قطــــرى
8.4548 جنيه للشراء 
8.4932 جنيه للبيع 

دينـار اردنـى 
43.4185 جنيه للشراء 
43.6836 جنيه للبيع 

يوان صينى
4.3069 جنيه للشراء 
4.3255 جنيه للبيع 
 

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