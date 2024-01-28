سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 28-1-2024

يرتبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر بمختلف أسعار السلع وعمليات الاستيراد والتصدير لذلك يعتبر من الموضوعات الأكثر بحثًا للاقتصاديين والمستثمرين في مختلف القطاعات.

ننشر في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28-1-2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.



سعر الدولار اليوم في مصر

سعر صرف الدولار اليوم الاحد في البنك المركزي المصري

30.8272 جنيه للشراء 30.9586 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سعر صرف الدولار اليوم الاحد في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع

سعر صرف الدولار اليوم الأحد في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

سعر صرف الدولار اليوم الأحد في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر صرف الدولار اليوم الأحد في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع

سعر صرف الدولار اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع



أسعار العملات اليوم

يورو

33.5708 جنيه للشراء

33.7263 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

39.2738 جنيه للشراء

39.4536 جنيه للبيع

دولار كنـدى

22.9181 جنيه للشراء

23.0227 جنيه للبيع

كرون دانمركى

4.5025 جنيه للشراء

4.5220 جنيه للبيع

كرون نرويجى

2.9428 جنيه للشراء

2.9562 جنيه للبيع

كرون ســويدى

2.9526 جنيه للشراء

2.9656 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.6219 جنيه للشراء

35.7903 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.9040 جنيه للشراء

20.9946 جنيه للبيع

ريـــال سعـــودى

8.2199 جنيه للشراء

8.2554 جنيه للبيع

دينــار كويتى

100.1565 جنيه للشراء

100.6979 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3918 جنيه للشراء

8.4301 جنيه للبيع

دولار أســـترالى

20.3398 جنيه للشراء

20.4296 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

81.7653 جنيه للشراء

82.1313 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

80.0643 جنيه للشراء

80.4181 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

8.4548 جنيه للشراء

8.4932 جنيه للبيع

دينـار اردنـى

43.4185 جنيه للشراء

43.6836 جنيه للبيع

يوان صينى

4.3069 جنيه للشراء

4.3255 جنيه للبيع

