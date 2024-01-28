سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 28-1-2024
يرتبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر بمختلف أسعار السلع وعمليات الاستيراد والتصدير لذلك يعتبر من الموضوعات الأكثر بحثًا للاقتصاديين والمستثمرين في مختلف القطاعات.
ننشر في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28-1-2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في مصر
سعر صرف الدولار اليوم الاحد في البنك المركزي المصري
30.8272 جنيه للشراء 30.9586 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
سعر صرف الدولار اليوم الاحد في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع
سعر صرف الدولار اليوم الأحد في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك مصر
سعر صرف الدولار اليوم الأحد في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع
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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
سعر صرف الدولار اليوم الأحد في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع
سعر صرف الدولار اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع
أسعار العملات اليوم
يورو
33.5708 جنيه للشراء
33.7263 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
39.2738 جنيه للشراء
39.4536 جنيه للبيع
دولار كنـدى
22.9181 جنيه للشراء
23.0227 جنيه للبيع
كرون دانمركى
4.5025 جنيه للشراء
4.5220 جنيه للبيع
كرون نرويجى
2.9428 جنيه للشراء
2.9562 جنيه للبيع
كرون ســويدى
2.9526 جنيه للشراء
2.9656 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.6219 جنيه للشراء
35.7903 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.9040 جنيه للشراء
20.9946 جنيه للبيع
ريـــال سعـــودى
8.2199 جنيه للشراء
8.2554 جنيه للبيع
دينــار كويتى
100.1565 جنيه للشراء
100.6979 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3918 جنيه للشراء
8.4301 جنيه للبيع
دولار أســـترالى
20.3398 جنيه للشراء
20.4296 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
81.7653 جنيه للشراء
82.1313 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
80.0643 جنيه للشراء
80.4181 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
8.4548 جنيه للشراء
8.4932 جنيه للبيع
دينـار اردنـى
43.4185 جنيه للشراء
43.6836 جنيه للبيع
يوان صينى
4.3069 جنيه للشراء
4.3255 جنيه للبيع