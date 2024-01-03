سعر الدولار اليوم الأربعاء 3-1-2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم الأربعاء في مصر 2024 شهد استقرارًا في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال منتصف التعاملات، وتصدر سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024 محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 تحديث يومي

ويرتبط سعر صرف الدولار ببعض السلع في السوق المحلي، لذا يستعرض "الدستور" خلال السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الأربعاء في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات بعد تصدره التريند ومحركات البحث على جوجل.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يقدم الدستور لقراءه يوميًا خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى الاطلاع على أسعار العملات الأخرى مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

شهدت سعر العملة الأمريكية اليوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

كما شهدت سعر العملة الأمريكية في بنك مصر، اليوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024، مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

أما في البنك الأهلي فقد سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

وشهدت أسعار العملات اليوم الاربعاء الموافق 3 يناير 2024، مقابل الجنيه المصري استقرارًا حيث استقر سعر صرف الدولار عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 99.35 جنيه للشراء، و100.40 جنيه للبيع.

ووفقًا لتحديثات موقع البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري نحو 33.62 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 38.78 جنيه للشراء، 39.16 جنيه للبيع.