الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسعار علف الدواجن اليوم الأحد 28-1-2024

علف الدواجن
علف الدواجن

تصدر السؤال عن أسعار علف الدواجن اليوم الأحد الموافق 28 يناير 2024 محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية من قبل المواطنين المصريين، لذا ينشر موقع "الدستور" أسعار علف الدواجن اليوم. 

أسعار علف الدواجن 

سعر طن العلف بادى 23% اليوم :

سجل طن أعلاف بادى 25500 جنيه

سعر طن العلف نامى 21% اليوم :

كما سجل طن العلف نامى 25200 جنيه للطن 

سجل طن العلف ناهى 19% اليوم :

فى حين سجل طن العلف ناهى 24900 جنيه للطن

سعر طن العلف بادى نامى اليوم :

كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 24400 جنيه للطن 

سعر طن العلف بياض 18% اليوم :

وسجل طن العلف بياض بـ 23000 جنيه.

سعر طن العلف بياض 17% اليوم :

كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 22500 جنيه.

سعر طن العلف بياض 16% اليوم :

وسجل سعر طن بياض 16%بـ 21300 جنيه للطن .

سعر طن علف بياض 14 % اليوم 

وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 20800 جنيه

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 28 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سعر طن الردة اليوم 2024

سعر طن الذرة ” أرجنينى “ بلغ 16500 جنيه

سعر طن الذرة “برازيلى” بلغ 16500 جنيه

سعر طن الذرة ” أوكرانى “بلغ 15500 جنيه

سعر طن الذرة “تركى” بلغ 15600 جنيه

سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس” بلغ 2550 جنيه

سعر أردب الذرة الشامية بلغ 2200 جنيه

كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” بلغ 17300جنيه

بذرة الصويا SB مستورد بلغ 40000 جنيه

كسب صويا محلى 44% بلغ 36000 جنيه

كسب صويا 46% محلى بلغ 37000 جنيه

كسب صويا مستورد بلغ 37000 جنيه

صويا فول فات “ مستورد ” بلغ 37600 جنيه ارضه

صويا فول فات ”  محلى ” بلغ 36800جنيه ” ارضه ”

صويا هاى فات 43%” مستورد ” بلغ 29000 جنيه ” ارضه ”

صويا هاى فات 43% ”محلي ” بلغ 28000 جنيه ” ارضه ”

كسب عباد +36% بلغ 21000 جنيه.

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