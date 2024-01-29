يتسأل مئات الآلاف من الأسر على موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2024 والتي شهدت معدلات بحث عالية خلال الساعات الأخيرة عبر موقع جوجل العالمي عقب انتهاء امتحانات الترم الأول يوم 24 يناير 2024 وانطلاق اجازة نصف العام الدراسي الحالي 2023-2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2024 سيتم إعلانها عقب الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات وكافة أعمال الكنترول وأعتماد اللواء محمد طاهر الشريف لها بشكل رسمي قبل نشرها على الموقع الرسمي للمديرية.

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وأوضح بعض المسؤولين في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أن إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي سيكون خلال الأسبوع الثاني من اجازة نصف العام الدراسي وفقا لأقصى تقدير حيث بدأت عملية التصحيح بالتزامن مع الامتحانات لكافة المواد الدراسية أول بأول وذلك للانتهاء بسرعة من كافة أعمال الكنترول وإعلان النتيجة دون وجود أي أخطاء.

رابط الاستعلام عن نتيجة الإعدادية في الإسكندرية 2024

يمكن من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية (من هنا) معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي ، و درجات أبنائهم عقب إدخال كافة البيانات اللازمة وإتباع كافة التعلميات الإلكترونية حيث يحصل المستعلم على درجات كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

يذكر أن الطلاب الذين أدوا امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الإسكندرية في الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023 - 2024 بلغ عددهم نحو 106 ألف و648 طالب وطالبة وذلك في قرابة 384 لجنة امتحانية في مختلف الإدارات التعليمية والبالغ عددهم محو 6 إدارات على مستوى المحافظة.

كيفية حساب النسبة المئوية في نتيجة الإعدادية 2024

ويمكن حساب النسبة المؤية في نتيجة 3 إعدادي 2024 من خلال إجراء عملية حسابية بسيطة تجرى كما يلي:-

(مجموع الطالب / المجموع الكلي (280) × 100 = النسبة المئوية.

مثال توضيحي لو حصل الطالب على مجموع 240 درجة في كافة المواد الدراسية تكون نسبته المئوية كما يلي:- 240/280 × 100 = 85.7%.

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