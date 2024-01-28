الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024.. والأماكن المحددة للصرف

صرف معاشات
صرف معاشات

يترقب الملايين موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 عبر موقع جوجل البحثي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك مع إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية جدول الصرف والذي يترقبه أكثر من 11 مليون مواطن على مستوى الجمهورية من مستحقي المعاشات أو ذويهم.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 حيث يمكن لأكثر من 11 مليون مواطن على مستوى الجمهورية لصرف معاشاتهم الشهرية خلال الأسبوع الأول من الشهر الفترة من يوم (1- 6) فبراير والذي تقره الدولة للبالغين سن الـ 60 والذي يعد سن التقاعد الرسمي للدولة.

وأشارت الهيئة إلى جدول الصرف الذي يستمر 6 أيام وذلك لمنع التكدس والزحام والطوابير في ووقع إى حوادث نتيجة التزاحم وما شابة ذلك كما خصصت أماكن للاستراحة يمكن تواجد كبار السن من أصحاب المعاشات فيه خلال التوقيت الذي ينتظر فيه دوره في الصرف ويتوافر فيه كافة سبل الراحة والأمان.

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أماكن صرف معاش فبراير 2024

خصصت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أماكن صرف معاش فبراير 2024 والتي تخدم أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات أو مستحقيها من ذويهم وتتوافر في كافة محافظات الجمهورية وتتمثل فيما يلي:-

  • المكان الأول: ماكينات الصرف الآلي للبنوك  ATM.
  • المكان الثاني: كافة مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري.
  • المكان الثالث: كافة فروع بنك ناصر الاجتماعي على مستوى الجمهورية.
  • المكان الرابع: من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة للشركات الـ 3.
  • المكان الخامس: كافة منافذ شركة فوري.
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رسميًا.. موعد صرف معاشات فبراير 2024 بعد الزيادة الجديدة

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معاشات فبراير 2024| موعد صرف المعاشات هذا الشهر بالزيادة الجديدة

وتفتح تلك المنافذ أبوابها لاستقبال أصحاب المعاشات من كبار السن وذويهم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا في كافة محافظات الجمهورية.

وكان رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اللواء جمال عوض قد أعلن زيادة المعاشات في شهر يناير الماضي وفقا للزيادة الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1300 جنيه بدلا من 1105 جنيه بزيادة قدرها 195 جنيه.

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