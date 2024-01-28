الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

زاد البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2024 منذ انطلاق إجازة نصف العام الدارسي عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لرغبة الكثير من الأسر في معرفة درجات أبنائهم في كافة المواد الدراسية خاصة في الضغط النفسي والتوتر الذي يشعر به الطلاب.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2024

يمكن للطلاب رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2024 وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) لمعرفة درجاتهم في كافة المواد الدراسية وذلك من خلال إدخال بيانات الطالب والمدرسة المقيد بها ورقم جلوسه في الامتحانات وذلك في إطار الخدمات الرقمية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب وأولياء أمورهم.

يذكر أن نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد تم اعتمادها الاسبوع الماضي من قبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بنسبة نجاح وصلت إلى 75.40 % حيث تم نشر النتيجة كاملة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة.

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بوابة التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الترم الأول 2023-2024

يمكن معرفة نتائج كافة طلاب التعليم الأساسي بالمرحلتين (الابتدائية، والإعدادية) من كافة محافظات الجمهورية من خلال بوابة التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا) التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر بوابة التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن درجات طلاب 3 إعدادي.
  • إدخال كافة بيانات الطالب المستعلم عن درجاته في امتحانات الفصل الدراسي الأول.
  • تسجيل رقم جلوس الطالب بدقة في الامتحانات.
  • الضغط على كلمة استعلم.
  • ظهور كافة الدرجات التي حصل عليها الطالب في امتحانات الترم الأول والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2024 فى جميع المواد

المجموع الكلي لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 وتوزيع الدرجات

توزيع درجات طلاب الشهادة الإعدادية 2024

توزيع درجات طلاب الشهادة الإعدادية 2024 جاء كما يلي:-

  • المجموع الكلي في مادة الرياضيات خلال الفصل الدراسي الأول 30 درجة.
  • المجموع الكلي في مادة اللغة العربية خلال الفصل الدراسي الأول 40 درجة.
  • المجموع الكلي في مادة الدراسات الاجتماعية خلال الفصل الدراسي الأول 20 درجة.
  • المجموع الكلي في مادة اللغة الإنجليزية خلال الفصل الدراسي الأول 30 درجة.
  • المجموع الكلي في مادة العلوم خلال الفصل الدراسي الأول 20 درجة.

المجموع الكلي في جميع المواد 140 درجة.

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