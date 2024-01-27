نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 ورابط الحصول عليها

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024، الترم الاول، بعد الإعلان نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي لمحافظه القاهرة، والانتهاء من عملية تصحيح أوراق الامتحانات.

نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024

يحاول أولياء الأمور لطلاب الصف السادس الابتدائي 2024 الوصول إلى نتائج طلابهم فى امتحانات الترم الأول للصف السادس الابتدائي.

وقد وفرت محافظة القاهرة رابط لكى يستطيع أولياء الأمور الدخول علية والحصول على نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي التيرم الاول 2024 إلكترونيًا، والذي يمكنك الدخول عليه من هنا https://eduserv.cairo.gov.eg/.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024

يمكنك من خلال رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة التعرف على نتائج امتحانات سنوات النقل لطلاب محافظة القاهرة من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي، حيث يوفر الرابط نتيجة امتحانات الطلاب بسنوات النقل المختلفة.

بيانات نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024

يتطلب الموقع عدد من البيانات الشخصيه لكى تحصل على نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2024 وذلك لطلاب محافظة القاهرة.

الضغط على أيقونة نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي

سيظهر لك عدة اختيارات نتائج سنوات النقل

نتيجة الشهادة الإعدادية

أوائل الشهادة الإعدادية

ويقوم ولى الأمر بكتابة الرقم القومي الخاص به

المرحلة الدراسية للطالب

الصف الدراسي

العام الدراسي المراد الاستعلام عن نتيجته

وبعد الانتهاء من كتابة البيانات التى ذكرنها يقوم بالضغط على بالبحث عن النتيجة

كما يوفر الموقع العديد من الخدمات التى يحتاجها أولياء الأمور التابعين لمحافظة القاهرة فى المراحل التعليمية المختلفة لأطفالهم فيوفر الموقع خدمة استخراج بيان نجاح، كما يوفر موقع محافظة القاهرة التقديم لرياض أطفال، بالإضافة إلى أنه يمكن إجراء عليه التحويلات المدرسية.